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Rafet El Roman'ın acı vedası! Gözyaşları içinde toprağa verdi

’ın babası , Almanya’da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. 90 yaşında yaşama veda eden Yaşdut, memleketi ’da son yolculuğuna uğurlandı. El Roman’ı acı gününde eski eşi ve dostları yalnız bırakmadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Rafet El Roman'ın acı vedası! Gözyaşları içinde toprağa verdi

'ın babası , Almanya'nın Grosszimmern kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut, uçakla Türkiye'ye getirilerek, 'ın Çerkezköy ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi.

Şarkıcı Rafet El Roman, babasının acısıyla sarsıldı. El Roman'ın babası İsmail Yaşdut 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut'un cenazesi dün akşam Almanya'dan uçakla Türkiye'ye getirildi. Rafet El Roman'da babasının cenazesi için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşdut, Bahçeli Mezarlığı'nda aile kabristanlığında defnedildi. Yaşdut'un cenazesine sanat camiasından da isimler katıldı.

ARKADAŞLARI VE ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

İlçede bulunan Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazına, Pop Şarkıcısı Yusuf Güney, El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, katılarak El Roman'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. El Roman ailesinin eş dost ve yakınları ile sevenleri katıldı.

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