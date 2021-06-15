Semih Varol: Fenomenlik göründüğü kadar kolay değil!
YouTube, TikTok, Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarında içerikler üreterek milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen Semih Varol Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Varol, 600 kez TT olduğu Twitter macerasından TikTok'a giriş hikâyesine; Kim Milyoner Olmak İster, Beyaz Show gibi birçok farklı programa katılma amacından fenomenlerin kolay bir şekilde para kazandığı algısına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Fenomen Varol, fenomenliğin göründüğü kadar kolay olmadığını, içerikleri için çok emek harcadığını söyleyerek "Yeri geliyor 15 saat montaj yaptığımı hatırlıyorum. Yeri geliyor 1 dakikalık sahneyi 4 saat çektiğimi biliyorum. Bu işe girince başka hiçbir işinizin olmaması lazım. Günlük olayları, trendleri sürekli takip etmelisiniz. Sosyal medyada her şey anlık" dedi.
Seni tanımayanlar için kendinden biraz bahseder misin? Yaşın, okuduğun bölüm, neler yaptığın?
25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bartınlıyım. Fenerbahçeliyim. TikTok, Instagram, YouTube ve Twitter'da aktif olarak videolar çekiyorum, içerik üretiyorum. Aslında her kitleye hitap ediyorum ama daha çok komedi türünde içerikler çekiyorum. Bu bazen drama da acıtasyona da kayabiliyor.
"'TAKİP EDENİ TAKİP EDERİM' HASHTAG'İNİ BEN BAŞLATTIM"
Sosyal medya serüvenin nasıl başladı? Sanırım ilk olarak Twitter'da tanınır olmaya başlamışsın.
Evet, Twitter benim ilk aşkım. Yeri bende çok başka. 23 Temmuz 2013 yılında sabah 5.30'da başladım Twitter'a :) Saatine dakikasına kadar biliyorum. Çünkü hayatımı değiştirdi. Lisedeyken bilgisayar programcılığı okuyordum. Laboratuvarda sosyal medyada neler yapabilirim diye araştırıyordum. O dönem Twitter, Türkiye'de yeni yeni patlıyordu. "Takip edeni takip ederim" hashtagiyle patladım. Dünyada bu kalıbı yapan vardı. Ama Türkiye'de bu kalıbı ben kullanmaya başladım. Gündeme girdim. Çok ilgi geldi. Twitter'ın zirvesine çıktık.
Şimdi de takibe takip devam ediyor mu?
Devam ediyor ama eskisi gibi değil. Şu an YouTube, TikTok ve Instagram'a yoğunlaşmış durumdayım. Çünkü Twitter eskisi gibi değil artık eğlence platformu değil haber ağı platformu gibi.
"SELENA GOMEZ HAYRANLARI BANA SALDIRDI"
600 kez TT olmuşsun Twitter'da. Nasıl yaptın bunu?
15 saat bilgisayarın başından kalkmayıp insanların tweetlerini tek tek okuduğumu hatırlıyorum. O dönem Twitter'da gündeme girmek şu dönemin YouTube trendlerine girmek gibi bir şeydi. Bu kadar TT olunca da insanların kafasına Semih Varol ismi kazındı. Dünya listesine de girdim 400 defa. Artık Selena Gomez ve Justin Bieber gibi isimler benim bir altımda kalıyordu. Hatta Selena Gomez'in doğum gününde hashtag başlatmıştım "Semih Varol ile takipleşiyoruz" diye. Selena Gomez'in hayranları bana saldırmıştı TT'de Selena hashtagini geçtiğim için.
Birçok farklı televizyon programına katılmışsın, Beyaz Show, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Kim Milyoner Olmak İster... Amacın neydi? Kendini tanıtabilmek mi?
Amacım eğlenmekti. Televizyona çıkmayı seviyordum. Çıkmadığım program kalmadı. Sadece Survivor kaldı. O da olacaktı. Kapısına kadar gittim. Toplantı da yaptık. 18 yaşımdaydım, fiziğim kötüydü, yüzme bilmiyordum. Ama önümüzdeki süreçte teklif gelirse gidebilirim. Artık büyüdüm, yüzme biliyorum, vücudum da iyi :) Acun abi kardeşin burada seni bekliyor :)
"FENOMENLİK GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL"
Çoğu çocuğun hayali sosyal medya fenomeni olmak artık. Kolay bir şekilde para kazandığınızı düşünüyorlar. Sen ne diyorsun?
Bu iş göründüğü kadar kolay değil. Yeri geliyor 15 saat montaj yaptığımı hatırlıyorum. Yeri geliyor 1 dakikalık sahneyi 4 saat çektiğimi biliyorum. Bu işe girince başka hiçbir işinizin olmaması lazım. Günlük olayları, trendleri sürekli takip etmelisiniz. Sosyal medyada her şey anlık.
TikTok'ta da aktifsin. Platform hakkında ne söylemek istersin? Sen de başlarda cringe buluyormuşsun.
Evet, cringe buluyordum. TikTok'ta inanılmaz kötü içerikler üreten insanlar vardı. Bu yüzden birçok insan gibi uygulamaya karşı önyargılıydım. Ama gün geçtikçe TikTok'a ısınmaya başladım. Keşfeti, algoritması, akışı, TikTok Türkiye'nin bize olan ilgisi beni çekti. TikTok'a girme sebebim de kız arkadaşım Sera'dır. O olmasa asla girmeyecektim.
Yine sosyal medya fenomeni olan Sera Varol ile bir birlikteliğiniz var. Uzun süredir berabersiniz sanırım? Nasıl anlatırsın Sera'yı? Aynı işi yapıyor olmanın dezavantajları yok mu?
TikTok'ta tek ayrılmayan çiftiz sanırım. Sera ile çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. 2016'da sevgili olduk. 2019'a kadar sakin bir hayatı vardı. Ama 2019'dan sonra o da bir tempoya büründü, sosyal medyada fenomen olduktan sonra. İkimiz de yoğunuz. Sera fenomen olduktan sonra bir garip hissettim sonra alıştım. Hiçbir şeye bakmıyordu, benimle ilgileniyordu sadece. Ama şimdi durum değişti tabii :)
En beğendiğin TikTok fenomeni kim?
Cellat36. İçerikleri, açısı, kamerası, fikirleri farklı.
Uzun Makarna ile Sera yakın arkadaş bildiğim kadarıyla. Yusuf da Uzun Makarnanın erkek arkadaşı. Bu ekip toplanınca hep içerik mi çeker? Başka neler yapmaktan hoşlanır?
Çok seviyorum bu ekibi. Dördümüz bir araya gelince gündüzleri video çekiyoruz, akşamları da birlikte dizi izliyoruz oyun oynuyoruz. Yusuf beni çok eğlendiriyor. Çok farklı bir enerjisi var. Esprileri çok iyi. Güzel bir ekibiz, güzel bir arkadaşlığımız var.
"KAOSSUZ YÜKSELDİM"
Sen sosyal medyadaki kaos ortamının hiç ekmeğini yedin mi?
Kavgalarım tabii ki oldu. Ama ben hiçbir zaman kaostan prim kasmadım. Prim yapanları da kınıyorum. İnsanlar kaliteli içerikleriyle konuşulsun isterim. TikTok'ta kaossuz, primsiz yükselen profillerden ikisiyiz Sera ile. Bizim kaosumuz, olayımız yok.
Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?
"Gargamel seni öldürecek" Lakabım Şirin Baba :)
En son ne oldu da delirecek kadar çok kızdın?
Instagram hesabım kapatıldığında duvarları yumruklamıştım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet sorgulama!
- %1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor
- BioNTech aşısı yan etkileri neler, zararlı mı? BioNTech aşısını kimler olamaz? İşte BioNTech aşı içeriği...
- Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak
- Son dakika: MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor?
- Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler?
- SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...
- e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı! 2020-2021 Karne notu, takdir ve teşekkür belgesi görüntüleme nasıl yapılır?
- 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
- Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
- POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?