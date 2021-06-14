Seren Serengil hakkında korkutan iddia! Ameliyat olmazsa...
Geçirdiği mide ve bağırsak ameliyatları nedeniyle ölümle burun buruna gelen Seren Serengil hakkında korkutan bir iddia göndeme geldi. Yeniden ameliyat masasına yatacak olan Serengil'i doktorları uyardı: "Geri dönüşüm ameliyatı şart. Yoksa 1.5 yıl yaşamazsın." Seren Serengil, sağlığına kavuşmak için çabalıyor.
Seren Serengil, çok kilolu olmamasına rağmen tüp mide ameliyatı yaptırdı.
Aynı anda bağırsaklarını da bağlattı. Ancak kilolarla birlikte sağlığı da erimeye başladı.
45 kiloya düşen Serengil, kendisine geri dönüşüm ameliyatı yapılacağını açıkladı.
MASADA KALABİLİRİM
49 yaşındaki ünlü sanatçı, yaşadığı 'dumping sendromu' süreciyle ilgili son durumu da şöyle paylaştı:
"Zor bir dönem geçiriyorum. 45 kiloyum. Safra kesesi ameliyatı için tek başına narkoz alınmasını istemediler. Geri dönüşüm ve safra kesesi ameliyatını beraber yapacaklar. Ameliyatın zor olduğu ve ameliyat masasında kalabileceğim söylendi ama bu şekilde de 1.5 yıl yaşamazmışım."
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