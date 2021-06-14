Seren Serengil hakkında korkutan iddia! Ameliyat olmazsa...

"Zor bir dönem geçiriyorum. 45 kiloyum. Safra kesesi ameliyatı için tek başına narkoz alınmasını istemediler. Geri dönüşüm ve safra kesesi ameliyatını beraber yapacaklar. Ameliyatın zor olduğu ve ameliyat masasında kalabileceğim söylendi ama bu şekilde de 1.5 yıl yaşamazmışım."

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