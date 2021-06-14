14 Haziran 2021, Pazartesi
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Seren Serengil hakkında korkutan iddia! Ameliyat olmazsa...

Geçirdiği mide ve bağırsak ameliyatları nedeniyle ölümle burun buruna gelen hakkında korkutan bir iddia göndeme geldi. Yeniden ameliyat masasına yatacak olan 'i doktorları uyardı: "Geri dönüşüm ameliyatı şart. Yoksa 1.5 yıl yaşamazsın." Seren Serengil, sağlığına kavuşmak için çabalıyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Seren Serengil hakkında korkutan iddia! Ameliyat olmazsa...

Seren , çok kilolu olmamasına rağmen tüp mide ameliyatı yaptırdı.

Aynı anda bağırsaklarını da bağlattı. Ancak kilolarla birlikte sağlığı da erimeye başladı.

45 kiloya düşen Serengil, kendisine geri dönüşüm ameliyatı yapılacağını açıkladı.

MASADA KALABİLİRİM

49 yaşındaki ünlü sanatçı, yaşadığı '' süreciyle ilgili son durumu da şöyle paylaştı:

"Zor bir dönem geçiriyorum. 45 kiloyum. ameliyatı için tek başına narkoz alınmasını istemediler. Geri dönüşüm ve safra kesesi ameliyatını beraber yapacaklar. Ameliyatın zor olduğu ve ameliyat masasında kalabileceğim söylendi ama bu şekilde de 1.5 yıl yaşamazmışım."

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