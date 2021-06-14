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Selçuk Tekay hayatını kaybetti! Emel Sayın duyurdu | Selçuk Tekay kimdir? Selçuk Tekay neden öldü?

Son dakika haberine göre; 'nin ünlü keman virtüözlerinden (68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Selçuk Tekay hayatını kaybetti! Emel Sayın duyurdu | Selçuk Tekay kimdir? Selçuk Tekay neden öldü?

Birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan vefat etti. Haberi ise duyurdu. Besteleri ile sanat dünyasında önde gelen isimler arasında yer alıyordu.

ÇOK ÜZGÜNÜM
Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI
Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında 'ın ilçesinde dünyaya gelen Tekay, ardından Konsevatuvar eğitiminden sonra , , gibi hocalardan yardım almıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, , , Emel Sayın, ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle " Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

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