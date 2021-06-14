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Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'dan kendisine 187 bin 500 TL'lik doğum günü hediyesi

'ta başarılı bir sezon geçiren ve bu yıl takımıyla şampiyonluğu tadan , geçtiğimiz hafta 30 yaşına bastı. Eşi ve yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Tosun, kendisine 'Jordan 1 Retro High ' marka spor ayakkabı aldı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'dan kendisine 187 bin 500 TL'lik doğum günü hediyesi

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu , bu yıl takımıyla şampiyonluğu tattı.

Geçtiğimiz hafta da 30 yaşına bastı. Eşi ve en yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Kendisine 'Jordan 1 Retro High Dior' marka spor ayakkabı aldı.

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ve iş birliğiyle ortaya çıkan ayakkabıya verdiği ücret ise dudak uçuklattı.

Ünlü futbolcunun spor ayakkabı için 18 bin 450 euro yani yaklaşık 187 bin 500 TL ödediği vurgulandı.

tutkunu dünyaca ünlü isimlerin kapıştığı ayakkabıyı 'de ilk giyecek isim de böylece Cenk Tosun oldu. Bu arada "Ne ayak" dedirten ayakkabı İtalya'da özel olarak yapıldı.

Sadece 8 bin kişiye satıldı. Şeritlerdeki Dior logosu ipek ve kaşmirden yapıldı. Ön ayakta, deliklerde, yakada ve topukta esnek özel gri bir deri kullanıldı. Müşterinin özel istekleri de ayakkabıya yansıtıldı.

Cenk Tosun, ayakkabısını Instagram hesabından böyle gösterdi. Ünlü futbolcunun eşi Ece de modayı yakından takip ediyor.

Dünyaca ünlü futbolcu .

starı .

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