Yavuz Seçkin hastanelik oldu! Evinin bahçesinde kaza geçirdi

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Yavuz Seçkin, "Küçük bir kaza geçirdik. Bahçede ağaçta bir şeylerle uğraşırken sandalyenin gazabına geldim, sandalye beni üstünden attı. Belimde, ufak sol tarafımda 1-2 çatlak var ama iyi olacağız. Biraz dinlenmemiz lazım" diye konuştu.