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Yavuz Seçkin hastanelik oldu! Evinin bahçesinde kaza geçirdi

Son dakika haberine göre; Komedyen ve sunucu , sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşarak geçtiğimiz gün evinin bahçesinde kaza geçirerek hastanelik olduğunu duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Yavuz Seçkin hastanelik oldu! Evinin bahçesinde kaza geçirdi

Ünlü komedyen (52),önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen Seçkin, hemen hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Yavuz Seçkin, "Küçük bir kaza geçirdik. Bahçede ağaçta bir şeylerle uğraşırken sandalyenin gazabına geldim, sandalye beni üstünden attı. Belimde, ufak sol tarafımda 1-2 çatlak var ama iyi olacağız. Biraz dinlenmemiz lazım" diye konuştu.

"NAZAR BÖYLE DEĞİYOR DEMEK Kİ..."

Seçkin, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Nazar böyle değiyor demek ki... Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah.

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