Rafet El Roman'ın acı kaybı! Ani ölümüyle yıkıldı
Rafet El Roman, babası İsmail Yaşdut'un ani kaybıyla yıkıldı. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan Yaşdut’un Almanya’daki evinde uyku halindeyken vefat ettiği öğrenildi.
Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken vefatı, Rafet El Roman ve tüm ailesini üzüntüye boğdu.
TRAKYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Trakya Çerkezköy'de toprağa verilecek.