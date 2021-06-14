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Rafet El Roman'ın acı kaybı! Ani ölümüyle yıkıldı

, babası 'un ani kaybıyla yıkıldı. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan Yaşdut’un Almanya’daki evinde uyku halindeyken vefat ettiği öğrenildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Rafet El Roman'ın acı kaybı! Ani ölümüyle yıkıldı

Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken vefatı, Rafet El Roman ve tüm ailesini üzüntüye boğdu.

TRAKYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Trakya Çerkezköy'de toprağa verilecek.

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