Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık hakkında zorlama hapis kararı
Emre Aşık ile olaylı boşanma süreci yaşaya ve eski eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddiasıyla yargılanan Yağmur Aşık hakkında yeni gelişme yaşandı. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında, Emre Aşık’a karşı uzaklaştırma kararına uymayan Yağmur Aşık’a 3 günlük zorlama hapsi.
Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.
ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI
Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı.
'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'
Geçtiğimiz celselerde Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti.
DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık vekilleri ile birlikte katılım sağlarken Yağmur Aşık, katılım sağlamadı. Davada yeni bir gelişme yaşandı.
3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS
Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşine karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı. Bu süre zarfında Yağmur Aşık karara uymadı. Sosyal medya hesabından ve televizyon kanallarından Emre Aşık hakkında konuşmalarda bulundu. Buna karşılık olarak mahkeme, Yağmur Aşık'a 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Duruşma tanık dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
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