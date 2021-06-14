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Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Gülener hakkında şok suçlama: “Sana kötü şeyler yaparım”

Geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde ile nikah masasına oturan hakkında şoke eden bir suçlama geldi. Sunucu , eski sevgilisi Gülener’den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Küçük, “Erdinç beni ‘Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım’ sözleriyle tehdit etti” dedi. Gülener hakkında hakaretten dava açıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Gülener hakkında şok suçlama: “Sana kötü şeyler yaparım”

Oyuncu yaklaşık sekiz ay, sunucu 'le birlikte oldu. Sevgililer, şiddetli bir tartışma yaşayınca Eda Pera, soluğu savcılıkta aldı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Genç kadın, savcılığa verdiği dilekçede bir dönem aynı evi paylaştığı, kendisinden yaşça büyük Gülener'den psikolojik şiddet gördüğünü, bir kez de fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER

Genç kadın, Erdinç Gülener'in çoğu zaman "Sinir hastasıyım, kızmam halinde sana kötü şeyler yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini, geçen yıl mart ayında da kendisine hakarette bulunduğunu söyledi.

Taraflar uzlaşmaya davet edildi ama iki isim de bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Gülener'in hakaret suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.

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