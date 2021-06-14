Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Gülener hakkında şok suçlama: “Sana kötü şeyler yaparım”
Geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Deniz Uğur ile nikah masasına oturan Erdinç Gülener hakkında şoke eden bir suçlama geldi. Sunucu Eda Pera Küçük, eski sevgilisi Gülener’den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Küçük, “Erdinç beni ‘Sinir hastasıyım sana kötü şeyler yaparım’ sözleriyle tehdit etti” dedi. Gülener hakkında hakaretten dava açıldı
Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık sekiz ay, sunucu Eda Pera Küçük'le birlikte oldu. Sevgililer, şiddetli bir tartışma yaşayınca Eda Pera, soluğu savcılıkta aldı.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Genç kadın, savcılığa verdiği dilekçede bir dönem aynı evi paylaştığı, kendisinden yaşça büyük Gülener'den psikolojik şiddet gördüğünü, bir kez de fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.
UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER
Genç kadın, Erdinç Gülener'in çoğu zaman "Sinir hastasıyım, kızmam halinde sana kötü şeyler yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini, geçen yıl mart ayında da kendisine hakarette bulunduğunu söyledi.
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