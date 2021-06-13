13 Haziran 2021, Pazar
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Can Yaman ve Diletta Leotta da tribündeydi! Türkiye - İtalya maçını böyle izlediler

, İtalyan spiker sevgilisi ile maçını tribünden izledi. İkili maç öncesinde iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Can Yaman ve Diletta Leotta da tribündeydi! Türkiye - İtalya maçını böyle izlediler

EURO 2020'nin açılış maçında , ile 'da karşı karşıya geldi. Oyuncu ile İtalyan spiker sevgilisi da karşılaşmayı tribünden izledi.





İkili maç öncesinde iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar verdi. 90 dakika sonunda İtalyan Leotta sevindi.





Yenilgiye üzülen Can Yaman ise yüzünü maskeyle gizledi.

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