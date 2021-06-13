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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın köpeğinin otel keyfi pahalıya patladı! Geceliği 400 TL

İlişkilerine ikinci bir şans veren ile , 'da geceliği 500 euroluk otele iki köpekleriyle gitti. Öte yandan Akçıl, çıkışta köpekleri için gecelik 40’ar euro konaklama bedeli ödedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın köpeğinin otel keyfi pahalıya patladı! Geceliği 400 TL

Fahiş fiyatlarıyla bu sezona hızlı bir giriş yapan , trajikomik bir ücretlendirmeye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için 'ndeki bir otele giden ile , çıkışta ilginç bir faturayla karşılaştı.

Geceliği 500 euroluk yani yaklaşık 5 bin TL'lik otellerinde 4 gün konaklayan gözde çiftin yanında iki köpeği de vardı. Çıkış işlemlerini yapan başarılı müzisyen, minicik köpeklerine gecelik 40'ar euro konaklama parası yazıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.



İÇİ BOŞ KAP VERDİLER!
Otelde dört gece konaklayan iki köpeği için 320 euro yani yaklaşık 3.250 TL ödeyen Sinan Akçıl, bu fiyat politikası karşısında ise gülmekle yetindi. Bu arada minicik köpeğe gecelik 40 euro konaklama bedeli alan otelde; 400 TL karşılığında sadece odaya mama ve su kabı içi boş olarak konuluyor!



Hayvan dostu ikili, çıktıkları her tatilde köpeklerini yanlarından ayırmıyor.

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