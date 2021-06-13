Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın köpeğinin otel keyfi pahalıya patladı! Geceliği 400 TL





İÇİ BOŞ KAP VERDİLER!

Otelde dört gece konaklayan iki köpeği için 320 euro yani yaklaşık 3.250 TL ödeyen Sinan Akçıl, bu fiyat politikası karşısında ise gülmekle yetindi. Bu arada minicik köpeğe gecelik 40 euro konaklama bedeli alan otelde; 400 TL karşılığında sadece odaya mama ve su kabı içi boş olarak konuluyor!