Murat Dalkılıç adını duyan Merve Boluğur resti çekti: Daima ileri bakarım

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015'te nikah masasına oturmuştu. Çift, Eylül 2017'de ise yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra yaşadığı ilişkilerinin sonu hep hüsranla biten 33 yaşındaki oyuncu, önceki gün Etiler'deydi.



Yeni projeleri olduğunu söyleyen Merve Boluğur, ikinci kez evlenme fikrine açık olduğunu dile getirdi. Murat Dalkılıç ile dostluğunun sürüp sürmediği sorulan güzel oyuncu, önce "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" dedi; ardından da "Ben hayatımda her zaman ileriye bakan bir insan oldum" diyerek eski eşinin adını dahi anmak istemediğini ima etti.