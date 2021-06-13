Murat Dalkılıç adını duyan Merve Boluğur resti çekti: Daima ileri bakarım
Eski eşi Murat Dalkılıç'ın adını duyan güzel oyuncu Merve Boluğur, ‘Ben daima ileri bakarım’ resti çekti. Popçu ise eski eşi sorulunca ‘Kanlı bıçaklı değiliz’ diyerek ılımlı konuştu.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015'te nikah masasına oturmuştu. Çift, Eylül 2017'de ise yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra yaşadığı ilişkilerinin sonu hep hüsranla biten 33 yaşındaki oyuncu, önceki gün Etiler'deydi.
Yeni projeleri olduğunu söyleyen Merve Boluğur, ikinci kez evlenme fikrine açık olduğunu dile getirdi. Murat Dalkılıç ile dostluğunun sürüp sürmediği sorulan güzel oyuncu, önce "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" dedi; ardından da "Ben hayatımda her zaman ileriye bakan bir insan oldum" diyerek eski eşinin adını dahi anmak istemediğini ima etti.
Yeni projeleri olduğunu söyleyen Merve Boluğur, ikinci kez evlenme fikrine açık olduğunu dile getirdi. Murat Dalkılıç ile dostluğunun sürüp sürmediği sorulan güzel oyuncu, önce "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" dedi; ardından da "Ben hayatımda her zaman ileriye bakan bir insan oldum" diyerek eski eşinin adını dahi anmak istemediğini ima etti.
Murat Dalkılıç ise Merve Boluğur'un bu tepkisi sorulunca "Kendisiyle görüşmüyoruz ama görüşmeyeceğiz diye bir kaide de yok. Şartlar öyle el vermedi; görüşmedik. Kanlı bıçaklı ya da kavgalı bir ayrılık yaşamadık" dedi.
SOSYAL MEDYAYA DEVAM
Youtube kanalı kuran güzel oyuncu, burada daha özgür hissettiği için yeni bir dizi ya da filmde yer almak yerine sosyal medyadan para kazanmayı hedefliyor.
KALBİ KIRIK MERVE
Güzel oyuncu, boşandıktan uzun süre sonra kalbini aşka kapatırken Dalkılıç; ayrılıktan hemen sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladı.
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