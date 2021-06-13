Aras Bulut İynemli Necip Memili Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan'dan 'yok artık' dedirten hareket

AYRIM YOK

Kurallara aykırı inşaat yapanların karşısında hiçbir ayrımcılık yapmadan müdahale ettiklerini dile getiren belediye başkanı, "Hukuka ve kurallara aykırı olarak inşaat yapanların parti ayrımı yok. Benim kendi partilim olup ta yerini mühürlediğimiz, yıktığımız inşaat yerleri var ve onlar da anlayışla karşılıyorlar. Karaburun'a hak ettiği değeri kazandıracaksak bizim gerçekten bir yapı şeklimiz olmalı. Çünkü Bodrum dediğinizde aklınıza gelen ne varsa, Alaçatı dediğinizde aklınıza gelen evleri, mimari dokusu varsa Karaburun dediğinizde de eğer biz marka olmaya talipsek bizim de bir mimari yapımız olmalı. Bunun da ötesinde burası birinci derece sit alanı ve doğal sit. Biz doğamızla varız. Cennet Karaburun diyoruz ve özel çevre koruma alanı şu anda. Kim olursa olsun kafasına göre iş yapması mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

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