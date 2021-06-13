13 Haziran 2021, Pazar
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Aras Bulut İynemli Necip Memili Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan'dan 'yok artık' dedirten hareket

Son dakika haberine göre; dizisinin başrol oyuncuları ve yönetmeni birlikte ’da bir arazi alıp üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Ancak arazinin doğal sit alanı olduğu ortaya çıktı. Ekip hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Aras Bulut İynemli Necip Memili Rıza Kocaoğlu ve Öner Erkan'dan 'yok artık' dedirten hareket

'de yayınlanan '' adlı dizinin başrol oyuncularından , , , ve yönetmen ile oyuncu 'ın kurdukları şirket üzerinden 'da birinci derece sit alanı satın aldıkları ve SİT alanındaki araziye müdahale ettikleri iddia edildi.

İddialar üzerine Karaburun Belediye Başkanı , açıklamalarda bulundu.
Birinci derece sit alanı olmasına rağmen zemine müdahale edildiğini ve çevresinin çitlerle kapatıldığını dile getiren Erdoğan, belediye olarak gerekli işlemlerin yapılmasından sonra hem 'na hem de 'na şikayette bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, firma sahipleri hakkında "İşlemlerin ardından bize de ilettiler buranın sahipleri bunlar diye. Biliyorsunuz ki toplumda örnek olması gerekenler bu insanlar. Bizim için fark etmiyor o gayrimenkulün sahibinin kim olduğu" dedi.

AYRIM YOK
Kurallara aykırı inşaat yapanların karşısında hiçbir ayrımcılık yapmadan müdahale ettiklerini dile getiren belediye başkanı, "Hukuka ve kurallara aykırı olarak inşaat yapanların parti ayrımı yok. Benim kendi partilim olup ta yerini mühürlediğimiz, yıktığımız inşaat yerleri var ve onlar da anlayışla karşılıyorlar. Karaburun'a hak ettiği değeri kazandıracaksak bizim gerçekten bir yapı şeklimiz olmalı. Çünkü dediğinizde aklınıza gelen ne varsa, dediğinizde aklınıza gelen evleri, mimari dokusu varsa Karaburun dediğinizde de eğer biz marka olmaya talipsek bizim de bir mimari yapımız olmalı. Bunun da ötesinde burası birinci derece sit alanı ve doğal sit. Biz doğamızla varız. Cennet Karaburun diyoruz ve özel çevre koruma alanı şu anda. Kim olursa olsun kafasına göre iş yapması mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

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