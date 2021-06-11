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Yılan hikayesi! Emir Sarıgül ve Buket Aydın nikahlarını bir kez daha iptal etti

Geçtiğimiz hafta ile yatta yakalan 'ün dün ile evleneceği gündeme bomba gibi düşmüştü. Emir Sarıgül ile Buket Aydın arasında sular durulmuyor. Çift bir kez daha nikahlarını iptal etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Yılan hikayesi! Emir Sarıgül ve Buket Aydın nikahlarını bir kez daha iptal etti

İşte yazarı 'un "Nikah yine iptal oldu" başlıklı köşe yazısı:

Spiker ile cephesinde sular durulmuyor! Mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalayıp kameraların karşısında büyük laflar eden Buket Aydın, ay başında sözlerini yiyip Emir Sarıgül'e geri dönmüştü.

Hatta tekrar evlenip çoluk çocuğa karışmak isteyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül, pazartesi akşamı Sarıgül'ün 'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder , bu evliliğe onay vermediği için nikahları iptal olmuştu. Babasını da ikna etmeyi başaran Emir Sarıgül, nikah törenlerini dün akşama almıştı.

Ancak son dakika yakınlarına haber verip nikahlarını ikinci kez iptal ettiler! Bu seferki iptalin nedenini öğrenemedim ama kulislerde, 'evlilik sözleşmesi' olabileceği konuşuluyor! İzdivaçları yılan hikayesine dönen Buket Aydın ile Emir Sarıgül, bakalım vuslata erebilecek mi?

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