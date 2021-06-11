Yılan hikayesi! Emir Sarıgül ve Buket Aydın nikahlarını bir kez daha iptal etti

Hatta tekrar evlenip çoluk çocuğa karışmak isteyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül, pazartesi akşamı Sarıgül'ün Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermediği için nikahları iptal olmuştu. Babasını da ikna etmeyi başaran Emir Sarıgül, nikah törenlerini dün akşama almıştı.