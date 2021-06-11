Ali Atay mı Hazal Kaya mı? Fiko paylaşılamıyor!

Güzel oyuncu, ardından Ali Atay ve Fikret Ali'nin pozuna benzeyen fotoğrafını kendi Instagram hesabında paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımının altına da "Benzer işler. Aşkım biz de birbirimize benzemişiz baya... O zaman Fiko bana da mı benziyor?" notunu ekledi.

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