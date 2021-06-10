Duygu Aycan: Seda Sayan beni aradı!

SEDA SAYAN BENİ ARADI!

Duygu sen 'Evleneceksen Gel' programına katılmıştın. Bu nasıl bir tecrübe oldu senin için?

Ben bu programla tanınmış biri olarak yansıtılmak hiç istemiyorum aslında. Bu programların hepsi kurgu ve oraya katılan insanlar ajanslardan seçiliyor zaten ifşa edildi bunlar o yüzden rahat konuşabiliyorum. Ben sadece bir kere çıktım, çok kısa durdum ve programda iki sene üç sene kalan insanlar bile benim kadar konuşulmadılar! Aslında doğaçlama yapıyorsun ama yine de sana yazılı bir şekilde veriyorlar şuna çatacaksın buna şunu diyeceksin gibilerinden. Bana da ortalığı karıştırmam söylendi ve yaptım. Sonrasında beni çok aradılar gelip devam etmem için hatta Seda Sayan bile aradı ama bir daha gitmedim çünkü bana göre bir ortam değildi ve annem de "Senlik bir yer değil, bir daha asla çıkmayacaksın!" diye aradı beni. Bazen çok sinirim bozuluyor ve neden yaptım diyorum çünkü benim o kadar başarım var, birçok kez reklam yüzü oldum, güzel videolar çekiyorum o yüzden gerçekten bununla anılmak istemiyorum arkadaşlar lütfen bu algıyı kafanızdan silin. Keşke hiç olmasaydı, çok çirkin bir hayat tecrübesi!

En azından kendini bu konuda ifade etmiş oldun.

Evet ama bir de TikTok kullanıcılarının yaşı çok küçük olduğu için bana sürekli koca aramayı mı çıktın gibi şeyler söylediler. Sizce benim ihtiyacım var mı böyle bir şeye? Öyle bir durum olsaydı sürekli giderdim zaten! Bu konuyu da çıkaran benim eski bir düşmanım bu arada. Canlı yayın açıp benimle dalga geçti ve herkesin diline düştü. O zamanlar takipçim çok azdı ve onun kitlesi bana göre yüksekti o yüzden onun takipçileri beni sürekli linçliyorlardı ellerinden başka şeyler olmadığı için.

O kişi hala düşmanın mı peki? Kimdir bu kişi?

Aslında artık çok o şekilde görmüyorum çünkü benim sinirim zaten saman alevi gibidir ama onun bana karşı olan düşmanlığı bir türlü bitmiyor ve canlı yayın açıp bana laf sokmaya devam ediyor sonra ben yine alevleniyorum tam içim soğumuşken. Artık çok kale almıyorum zaten bunu düşünecek pek zamanım da yok açıkçası çok fazla yoğunum.

Nasıl yoğunlukların var? TikTok nasıl gidiyor?

Video çekmeyi çok seviyorum. Bazen bir tane sesten bile yüz tane taslak çıkarıyorum ama genelde en başta çektiğimi yüklüyorum.

DOMİNİK'E LİNÇ YEMEMEK İÇİN GİTMEDİM!

En çok hangi sosyal medya fenomenleri ile vakit geçiriyorsun?

Vakit geçirmek anlamında hepimiz çok yoğunuz ama Cemre Solmaz ve Merve Yalçın'ı çok seviyorum. Yeliz Korkmaz'ı çok seviyorum, Semiraminta yani. Yeliz ile çok samimiyiz. Cemre ile de çok samimiydik, şu anda da aramızda hiçbir sorun yok ama o da, Merve de çok yoğun olduğu için pek görüşemiyoruz. Onlar Dominik'e gittiler hatta ben de gidecektim ama vazgeçtim.

Neden gitmedin?

Acun abinin çok yakın bir arkadaşı var benim de çok yıllardır arkadaşım. O beni hep çağırıyordu ama kesin gidersem linç yerim dedim zaten pek bir şey de yapmayacaktım orada ve arkalarından gitti derler diye yakın arkadaşlarım olmalarına rağmen gitmedim.