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Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi! Tatilde yakalandılar

filminde rol alan ve , bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla konuşuluyordu. Film çekimlerinin ardından 'te baş başa tatil yaparken görüntülenen ikilinin aşkı belgelenmiş oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi! Tatilde yakalandılar

Bir set aşkı daha gerçek oldu... 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol olan Pınar Deniz ile 'nın aşk yaşadığı söylentileri, birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı.

Söylentilere göre 27 yaşındaki Deniz ile 37 yaşındaki Kirazcı, çekimleri tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı.

İkilinin 'ta romantik anlar yaşadığı söylentileri sosyal medyada da yayılırken aşk resmen kanıtlandı.

KAŞ'TAN MARMARİS'E

Önceki gün Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, meraklı bakışlara aldırmadan kısa süre önce başlayan aşklarını doyasıya yaşadı. Bu arada hayranları tarafından sosyal medyada birbirine çok yakıştırılan ikilinin, 'deki tatillerine bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

DEDİKODULAR RESMEN KANITLANDI

İki genç oyuncu, film çekimlerinin yorgunluğunu baş başa çıktıkları tatilde atıyor.

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