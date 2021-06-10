Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı aşkı belgelendi! Tatilde yakalandılar

KAŞ'TAN MARMARİS'E

Önceki gün Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, meraklı bakışlara aldırmadan kısa süre önce başlayan aşklarını doyasıya yaşadı. Bu arada hayranları tarafından sosyal medyada birbirine çok yakıştırılan ikilinin, Ege'deki tatillerine bir süre daha devam edeceği öğrenildi.