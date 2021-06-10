Aslışah Alkoçlar'a eşinden 15 milyon TL'lik bebek hediyesi
Kısa süre önce nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 5 aylık hamile olan Alkoçlar’a eşinden büyük jest geldi. Kaan Demirağ, sosyetik güzele evlilik ve bebek hediyesi olarak Kemer Country’de 15 milyon TL’lik kütük ev aldı.
Şubat'ta Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'ın ani evliliğin altından hamile oluşu çıkmıştı.
Şimdilerde beş aylık hamile olan sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda da iş insanı eşiyle yeni evlerine taşındı.
Genç çiftin Kemer Country'de bulunan kütük villanın Kaan Demirağ'ın Aslışah Alkoçlar'a düğün ve bebek hediyesi olduğu ortaya çıktı.
Demirağ, Alkoçlar'a kısa süre önce taşındıkları Kemer Country'deki kütük evi 15 milyon TL'ye aldı. Daha doğrusu kiraladı.
Bilindiği üzere Kemer Country'deki evlerin tapusu yok; ancak bu villalar uzun dönemli olarak kiralanabiliyor.
Kaan Demirağ'ın eşine jest yaptığı villa da 2040 yılına kadar Aslışah Alkoçlar adına kiralanmış durumda...
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