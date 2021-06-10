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Aslışah Alkoçlar'a eşinden 15 milyon TL'lik bebek hediyesi

Kısa süre önce nikah masasına oturan ve 'ın bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 5 aylık hamile olan Alkoçlar’a eşinden büyük jest geldi. Kaan Demirağ, sosyetik güzele evlilik ve bebek hediyesi olarak ’de 15 milyon TL’lik kütük ev aldı.

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Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Aslışah Alkoçlar'a eşinden 15 milyon TL'lik bebek hediyesi

Şubat'ta ile nikah masasına oturan 'ın ani evliliğin altından hamile oluşu çıkmıştı.

Şimdilerde beş aylık hamile olan sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda da iş insanı eşiyle yeni evlerine taşındı.

Genç çiftin 'de bulunan kütük villanın Kaan Demirağ'ın Aslışah Alkoçlar'a düğün ve bebek hediyesi olduğu ortaya çıktı.

Demirağ, Alkoçlar'a kısa süre önce taşındıkları Kemer Country'deki kütük evi 15 milyon TL'ye aldı. Daha doğrusu kiraladı.

Bilindiği üzere Kemer Country'deki evlerin tapusu yok; ancak bu villalar uzun dönemli olarak kiralanabiliyor.

Kaan Demirağ'ın eşine jest yaptığı villa da 2040 yılına kadar Aslışah Alkoçlar adına kiralanmış durumda...

ÖNCE İNKAR ETMİŞTİ

Aslışah Alkoçlar, evlenirken hamile olduğu iddiasını önce inkar etti. Ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kaldı.

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