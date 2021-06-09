Ezgi Mola’dan başörtülü akademisyene saldırıya tepki: "Saygı duymayı gibi öğreneceksin"

"SAYGI DUYMAYI .. GİBİ ÖĞRENECEKSİN"

Mola paylaşımında şunları yazdı:

"İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!"