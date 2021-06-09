Ezgi Mola’dan başörtülü akademisyene saldırıya tepki: "Saygı duymayı gibi öğreneceksin"
Nişantaşı’nda Mıstık parkında oturduğu sırada sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya’ya Ezgi Mola’dan destek geldi. Yapılan saldırıyı kınayan Mola, “İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! İstediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin!” dedi.
İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalan ardından fiziki şiddete uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya sanatçı Ezgi Mola'dan destek geldi.
TWİTTER'DAN DESTEK VERDİ
Sanatçı Ezgi Mola, sırf başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı.
"SAYGI DUYMAYI .. GİBİ ÖĞRENECEKSİN"
Mola paylaşımında şunları yazdı:
"İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!"
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