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Ezgi Mola’dan başörtülü akademisyene saldırıya tepki: "Saygı duymayı gibi öğreneceksin"

Nişantaşı’nda Mıstık parkında oturduğu sırada sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya’ya ’dan destek geldi. Yapılan saldırıyı kınayan Mola, “İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! İstediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin!” dedi.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Ezgi Mola’dan başörtülü akademisyene saldırıya tepki: Saygı duymayı gibi öğreneceksin

İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalan ardından fiziki şiddete uğrayan İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya sanatçı 'dan destek geldi.

TWİTTER'DAN DESTEK VERDİ

Sanatçı Ezgi Mola, sırf başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı.

"SAYGI DUYMAYI .. GİBİ ÖĞRENECEKSİN"

Mola paylaşımında şunları yazdı:

"İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu "terbiyesizliği" -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı .. gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!"

Ezgi Mola ayrıca sosyal medya hesabından #NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketini paylaştı.

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