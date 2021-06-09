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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne övgü yağdı: “Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü”

'de canlandırdığı Miran karakteriyle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan , dergisinin edisyonuna konu oldu. Akınözü hakkında yayınlanan makalede, “Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü” ifadesini kullandı. Makalede Akın Akınözü'nün biyografisine de yer verildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne övgü yağdı: “Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü”

Hercai dizisi ABD'de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV'de yayınlandıktan sonra, dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni yıldızı oldu. Bunun üzerine People dergisinin İspanyol edisyonunda Akın Akınözü hakkında uzun bir makale yayınlandı.

"KONULAMAZ TÜRK JÖNÜ"

Moises Gonzalez imzalı makalede Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadeleri kullanıldı. Makalede Akın Akınözü'nün biyografisine de yer verildi.

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