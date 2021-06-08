Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? İddialara cevap geldi
Şeyma Subaşı'nın kısa süre önce evlilik kararı aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi. Lüks jestleriyle adından söz ettiren Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu haberleri gündeme geldi. İddialarla ilgili sessizliğini bozan Subaşı, "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu" diyerek bozdu.
Şeyma Subaşı, elinden telefonu düşürmedi! "Sosyal medya fenomeniyim" deyip fotoğraflar servis etti! Lüks yaşantısıyla dikkat çekti! Herkes "İşi yok gücü yok. Nereden bu değirmenin suyu" dedi! Vatandaş Şeyma'nın sırrını merak ederken Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye karar verdi!
Parmağına 1 milyon dolarlık yüzüğü takıp arz-ı endam etti! Sevgilisinin kendisi için yolcu uçağı tuttuğunu ilan etti! Ancak Mısırlı damadın sanıldığı gibi zengin olmadığı belirtildi. Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın doğumdaki adı Mohamed Essam El Saloussy'di. Mohammed Alsaloussi, 2005 yılında Kanada vatandaşı olmak için başvurdu. Ancak gerçeğe aykırı beyanlar verince başvurusu reddedildi.
Mısırlı sevgili, 2017 yılında adını Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdi. California'da uyuşturucu madde kullanmak ve halka açık yerde taşkınlık çıkarmak suçundan hapse girdi. Sanıldığı gibi 11 şirketi değil 1 şirkete sahipti! Onun da tek çalışanı kendisiydi.
Ayrıca milyarder olduğu ifade edilen Alsaloussi'nin Forbes listesinde yer almaması da dikkat çekti. Peki Şeyma'nın "Milyarder" diye tanıttığı Alsaloussi'nin gerçek planı neydi! Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Mısırlı damat, ünlü kadınlarla birlikte olup güvenilirlik elde etmek istiyor. Bu şekilde kara para aklıyor. Mohammed Alsaloussi'nin bu gizemini iddialara göre Şeyma da biliyor. Hatta onunla iş birliği yapıyor.
KRİPTOSU ÇIKTI!
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez de kripto para oldu. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan kripto para, küçük bir coin borsasında yerini aldı. 'Meme Coin', şimdiden yükselişe geçti. Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan 'SYMS' kısaltmasıyla listelenen paranın değeri şu anda 0.183344 dolar (yaklaşık 1,5 TL). İddialara göre Şeyma Subaşı adına çıkarılan kripto paranın arkasında da Mısırlı damat var. Bu arada MEME COİN kripto para yatırımcılarının sıkça karşılaştığı bir terim. Bu paralar şaka amacıyla piyasaya çıkarılır, şakanın asıl kaynağının ünüyle tanınırlar.
KARDEŞİ EMLAKÇI!
Mısırlı damadın ailesinin "En zenginler listesinde olduğu belirtildi! Ancak bu bilgi de gerçek değildi. Alsaloussi'nin babasının Dubai'de petrol şirketinde çalıştığı öğrenildi. Ablasının da yine Dubai'de bir emlakçıda çalıştığı belirtildi. Bu arada Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında dava açılmıştı.
İDDİALARA YANIT VERDİ
Ortaya atılan bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuştu.
Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor" dedi.
"VALLAHİ ÇOK SİNİRLENİYORUM"
Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi.
Fenomen isim, "Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi" ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı, "Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına da isyan etti. Bir çocuk annesi, "Bu adam beni iki ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın" dedi.
"PARA BANA GELİYOR"
Subaşı, sözlerine; Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor" diye devam etti.
Alsaloussi'nin Kaliforniya'dayken tutuklandığı iddiasına da yanıt veren Şeyma, "Coachella'dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok" diye konuştu.
"ADIMI DEĞİŞTİRMEDİM"
Mohammed Alsaloussi de hakkındaki dolandırıcılık iddialarına "Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek sert çıktı.
"EVLENMEDEN OLMAZ' DEMEDİM"
Hakkındaki hamilelik iddiasını "Evlenmeden olmaz" diyerek yalanladığı söylenen Subaşı, konuya; "Ben 'evlenmeden olmaz' demedim. Evlilik sonrası olacak dedim" sözleriyle açıklık getirdi.
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