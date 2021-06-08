Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? İddialara cevap geldi

"VALLAHİ ÇOK SİNİRLENİYORUM"

Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi.

Fenomen isim, "Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, "Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına da isyan etti. Bir çocuk annesi, "Bu adam beni iki ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın" dedi.