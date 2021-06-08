08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Beach'lerden sonra restoranlara sıçradı! Kiraz 36 TL 1 şişe su 16 TL

Beach'lerden sonra restoranlara sıçradı! Kiraz 36 TL 1 şişe su 16 TL

'da ev fiyatlarının ardından beach'lerin cep yakan fiyatları herkesi isyan ettirdi. Ünlü isimlerin rotasını farklı tatil bölgelerine çevirmesine neden olan fiyatlar, beach'lerin ardından balık restoranlarına sıçradı. 'taki bir mekan meyve tabağına 131 TL, turşuya 47 TL ve küçük suya 16 TL yazdı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
Beach'lerden sonra restoranlara sıçradı! Kiraz 36 TL 1 şişe su 16 TL

Bodrum'da ev fiyatlarıyla başlayan zam, sahillere sıçradı.

İşletmecilerin dört gözle beklediği yaz sezonunda beach'lere giriş fiyatları 'nde 750 TL olarak belirlendi.

Yetmedi; menülere de 'un güneşi kadar yakıcı fiyatlar eklendi. Bir bardak ayran 75, bir hamburger 350 TL'den menüye girdi.

Deniz üzerindeki locaların 10 bin TL olduğu Bodrum'daki kazık, tahmin edildiği gibi balık restoranlarına da sıçradı.

Yiyecek-içeceklere gelen belirli orandaki zam ile pandeminin etkisinin adisyona yansıyacağını tahmin eden vatandaş, kuşkusuz bu kadarını da beklemiyordu!

'daki Sait'te 5 Haziran saat 16.38'de hesabı isteyen dört kişiye toplamda 2 bin 720 TL geldi. Mekanda semizotuna 47 TL, salata turşusuna 47 TL, enginar kalbine 52 TL, 0.75'lik cam suya 16 TL, çilek-kayısı-erik ve kirazdan oluşan 1 porsiyon meyve tabağına da 131 TL yazıldı.

SEMİZOTU 47 TL
Kişi başı 680 TL ödeyen 4 tatilcinin balık keyfi yaptığı mekan, özellikle turistler tarafından son birkaç yıldır dolup taşıyor…

922 TL'LİK HAKLI İSYAN
Sunucu Zuhal Topal'ın eşi , aynı mekandaki fiyatlara geçtiğimiz yıl "Parası olan biri olarak yazıyorum. Üç meze, üç içki, bir fish cips, bir 922 lira" diyerek tepki göstermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA