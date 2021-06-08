Beach'lerden sonra restoranlara sıçradı! Kiraz 36 TL 1 şişe su 16 TL

922 TL'LİK HAKLI İSYAN

Sunucu Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner, aynı mekandaki fiyatlara geçtiğimiz yıl "Parası olan biri olarak yazıyorum. Üç meze, üç içki, bir fish cips, bir karides 922 lira" diyerek tepki göstermişti.

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