Fiyatlar elini yaktı! Çağla Şıkel de rotasını değiştirdi

"Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Evde 15 kişi falan olacağız. O yüzden Çeşme'de ev tuttuk. Bu sene Bodrum'a da beach'lere de gidilmez."