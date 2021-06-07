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Fiyatlar elini yaktı! Çağla Şıkel de rotasını değiştirdi

Her yıl ünlülerin tatil adresi olan bu yıl el yaktı. Her yıl popülerliği daha da artan Bodrum'da lüks oteller ve mekanlar peş peşe açılırken fiyatlar adete uçtu. Yüksek fiyatlara Şıkel de tepki göstererek bu seneki tercihini 'den yana kullandığını söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Fiyatlar elini yaktı! Çağla Şıkel de rotasını değiştirdi

Bodrum bir zamanlar sadece şarkılarda yer aldı. "Nerden başlasam nasıl anlatsam"dı... Ancak turistik ilçenin her geçen yıl popülerliği arttı.

Lüks oteller ve mekanlar bir biri ardına açıldı. Halk plajlarının yerini pahalı beach'ler aldı! Hal böyle olunca lahmacun da sınıf atladı!

Bir lahmacun 110 TL'ye, ayran ise 75 TL'ye fırladı. Hamburgeri duyan yanına bile yaklaşmadı. Çünkü bu yılki fiyatı tam 350 liraydı.

Bu fiyatlar artık ünlülerin de cebini yakmaya başladı! Onlar arasında da vardı.

'nin en çok kazanan mankenlerinden Çağla Şıkel bu yaz defterini kapattı. 'in tatil cenneti 'de villa kiraladı. Ünlü manken, geçen yaz Bodrum'da bir bardak ayran için ödediği 40 TL'lik rakam hatırlatılınca dert yandı:

"Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Evde 15 kişi falan olacağız. O yüzden Çeşme'de ev tuttuk. Bu sene Bodrum'a da beach'lere de gidilmez."

110 TL'YE LAHMACUN 350 TL'YE HAMBURGER

Bodrum'da lüks plajlara giriş 500- 750 TL. Deniz üstü loca 10 bin TL, kumsal 5 bin TL. Ayran 75 TL, su 30 TL, lahmacun 110 TL, döner 360 TL, hamburger 350 TL

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