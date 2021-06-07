Fiyatlar elini yaktı! Çağla Şıkel de rotasını değiştirdi
Her yıl ünlülerin tatil adresi olan Bodrum bu yıl el yaktı. Her yıl popülerliği daha da artan Bodrum'da lüks oteller ve mekanlar peş peşe açılırken fiyatlar adete uçtu. Yüksek fiyatlara Çağla Şıkel de tepki göstererek bu seneki tercihini Çeşme'den yana kullandığını söyledi.
Bodrum bir zamanlar sadece şarkılarda yer aldı. "Nerden başlasam nasıl anlatsam"dı... Ancak turistik ilçenin her geçen yıl popülerliği arttı.
Lüks oteller ve mekanlar bir biri ardına açıldı. Halk plajlarının yerini pahalı beach'ler aldı! Hal böyle olunca lahmacun da sınıf atladı!
Bir lahmacun 110 TL'ye, ayran ise 75 TL'ye fırladı. Hamburgeri duyan yanına bile yaklaşmadı. Çünkü bu yılki fiyatı tam 350 liraydı.
Bu fiyatlar artık ünlülerin de cebini yakmaya başladı! Onlar arasında Çağla da vardı.
"Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Evde 15 kişi falan olacağız. O yüzden Çeşme'de ev tuttuk. Bu sene Bodrum'a da beach'lere de gidilmez."
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