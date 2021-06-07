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Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evliliğe ilk adım! Aileye girdi

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan ve , dizisinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Evlilik kararı aldıkları konuşulan çiftten ilk hamle geldi. 'de tatillerine devam eden ikiliden evliliğe ilk adım geldi. Şahin, önceki gün yıldız basketbolcunun anne ve babasıyla bir araya geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evliliğe ilk adım! Aileye girdi

Atv'nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi '' ile yıldızı parlayan , geçtiğimiz yaz gönlünü 'deki gururumuz 'a kaptırmıştı.

Uzak mesafeye yenilmeyip ile arasında ilişkiyi yürüten ikili, geçtiğimiz gün aşklarının başladığı 'ye gitti.

Ebru Şahin'in evinin olduğu 'da bir villa kiralayıp sevgilisiyle uzun bir tatili hedefleyen Cedi Osman'ı annesi ile babası de yalnız bırakmadı.

Ebru Şahin, önceki akşam da müstakbel kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir araya gelip 'nin de gönlünü fethettiğini kanıtladı.

SENEYE DÜĞÜN VAR


Bu yaz nişanlanacakları konuşulan 27 yaşındaki güzel oyuncu ile 26 yaşındaki Cedi, seneye de düğün yapmayı planlıyor.

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