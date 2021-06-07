Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evliliğe ilk adım! Aileye girdi
Geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman, Hercai dizisinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Evlilik kararı aldıkları konuşulan çiftten ilk hamle geldi. Çeşme'de tatillerine devam eden ikiliden evliliğe ilk adım geldi. Şahin, önceki gün yıldız basketbolcunun anne ve babasıyla bir araya geldi.
Atv'nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi 'Hercai' ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz gönlünü NBA'deki gururumuz Cedi Osman'a kaptırmıştı.
Ebru Şahin'in evinin olduğu Alaçatı'da bir villa kiralayıp sevgilisiyle uzun bir tatili hedefleyen Cedi Osman'ı annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey de yalnız bırakmadı.
Ebru Şahin, önceki akşam da müstakbel kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir araya gelip Osman Ailesi'nin de gönlünü fethettiğini kanıtladı.
SENEYE DÜĞÜN VAR
Bu yaz nişanlanacakları konuşulan 27 yaşındaki güzel oyuncu ile 26 yaşındaki Cedi, seneye de düğün yapmayı planlıyor.
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