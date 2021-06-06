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Yunan suları boş kaldı! Sosyete Bodrum ve Göcek'teki limanlara bağlandı

Dünyaca ünlü zenginler, lüks yatlarıyla ’a demir attı. sularına uğramadı. Deniz haritası iki kıyı arasındaki farkı ortaya çıkardı. ile eşi , lüks yatlarıyla 'ye açılacak. , yağlarını Ege kıyılarında sürüp güneşe yatacak.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Yunan suları boş kaldı! Sosyete Bodrum ve Göcek'teki limanlara bağlandı

Coronavirüs salgını, izole bir hayata yol açtı.

Tüm dünya maske ve mesafe ile yaşamaya başladı.

İnsanoğlu, sınırları aşmanın planını yaparken evlerinde adeta hapis kaldı.

Tüm ülkelerde aylarca karantina uygulandı.

Şimdiye kadar milyonlarca insanın ölümüne yol açan küresel virüs, tatil alışkanlıklarını da farklılaştırdı.

Ultra lüks zenginler ise tatilde rotayı denize kırdı. Sığınakları arasında 'deki marinalar da vardı.

Milyon dolarlık yatlar, ve 'teki limanlara bağlandı.

sularına demirli yatlar arasında Abdul 'e ait 30 milyon dolarlık , ve Meshal Almarzouq'a ait 50 milyon dolarlık ve 20 milyon dolarlık Pumpkin de vardı.

BALIKÇI TEKNELERİ VAR
Türkiye'nin eşi benzeri olmayan kıyılarındaki yoğunluk, deniz haritasına da yansıdı.

Uydu üzerinden haritaya bakıldığında Adaları'nın bomboş; Türk kıyılarının ise yatlarla tamamen dolu olduğu açıkça ortaya çıktı. Yunan adalarındaki limanlar sadece balıkçı teknelerine kaldı.

SOSYETE EGE'DE YANACAK!


Salgın, beyaz Türkler'in de fikrini değiştirdi!

Her yıl Yunan adalarına giden ile eşi 'ın Türk sularında tatil yapacağı öğrenildi.

Yazları Yunan adalarında ev kiralayan da bu yıl Türkiye'de bronzlaşmaya karar verdi.

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