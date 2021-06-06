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Murat Gezer'in en zor telefon görüşmesi! Acı tebrik

, nişanlısı ’ın vefatından 2 buçuk yıl sonra ile evlendi. Genç iş adamı, düğün sabahı anne ’la duygusal bir konuşma yaptı. Söylenenlere göre Başaran, Gezer’e ‘mutluluklar’ diledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Murat Gezer'in en zor telefon görüşmesi! Acı tebrik

, 11 Mart 2018'de 'deki bekarlığı veda partisinden dönerken arkadaşlarıyla birlikte uçak kazasında hayatını kaybetti.

Mina'nın vefatına en çok üzülenlerden biri kuşkusuz nişanlısı Murat Gezer'di…

Uzun süre Mina Başaran'ın yasını tutan genç iş adamı, zor da olsa hayata döndü…

Gezer, önceki akşam Nazlı Çarmıklı'yla nikah masasına oturdu. üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla sade bir nikah töreni gerçekleştiren çifti yakın çevreleri yalnız bırakmadı.

Çarmıklı Ailesi'ne ait 'ndeki yalıda kıyılan nikah sabahında iddiaya göre , Mina Başaran'ın annesi 'ı aradı.

Son derece duygusal geçtiği söylenen telefon konuşmasında Beril Hanım, Gezer'e sonsuz mutluluklar diledi. Bu tebrik de Murat Gezer'in gönlünü bir nebze de olsa ferahlattı.

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