Murat Gezer'in en zor telefon görüşmesi! Acı tebrik

Son derece duygusal geçtiği söylenen telefon konuşmasında Beril Hanım, Gezer'e sonsuz mutluluklar diledi. Bu tebrik de Murat Gezer'in gönlünü bir nebze de olsa ferahlattı.

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