Murat Gezer'in en zor telefon görüşmesi! Acı tebrik
Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran’ın vefatından 2 buçuk yıl sonra Banu Çarmıklı ile evlendi. Genç iş adamı, düğün sabahı anne Beril Başaran’la duygusal bir konuşma yaptı. Söylenenlere göre Başaran, Gezer’e ‘mutluluklar’ diledi.
Mina Başaran, 11 Mart 2018'de Dubai'deki bekarlığı veda partisinden dönerken arkadaşlarıyla birlikte uçak kazasında hayatını kaybetti.
Mina'nın vefatına en çok üzülenlerden biri kuşkusuz nişanlısı Murat Gezer'di…
Uzun süre Mina Başaran'ın yasını tutan genç iş adamı, zor da olsa hayata döndü…
Gezer, önceki akşam Nazlı Çarmıklı'yla nikah masasına oturdu. Çarmıklı Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla sade bir nikah töreni gerçekleştiren çifti yakın çevreleri yalnız bırakmadı.
Çarmıklı Ailesi'ne ait Beylerbeyi'ndeki yalıda kıyılan nikah sabahında iddiaya göre Murat Gezer, Mina Başaran'ın annesi Beril Hanım'ı aradı.
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