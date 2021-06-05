05 Haziran 2021, Cumartesi
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Mustafa Sandal'a Göcek yasağı! Artık oraya giremeyecek

Eski eşi Jahovic ile nafaka davasında karşı karşıya gelen hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. ’teki marinaya geçtiğimiz yıldan kalma yaklaşık 50 bin TL borcu olduğu konuşulan Sandal'ın teknesini buraya bağlamasına yasak getirildiği iddia edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Mustafa Sandal'a Göcek yasağı! Artık oraya giremeyecek

Aylardır eski eşi Jahovic'e olan 26 aylık nafakasını ödemediği iddiasıyla gündemde olan , 'ekonomik krizde' olduğunu bahane etmişti.

Ancak Musti'nin geçtiğimiz günlerde kendisine 1.7 milyon TL'lik bir araç alması, şaşkınlık yarattı.

Son dönemde birbiri ardına reklamlarda oynayan Mustafa Sandal'ın şimdi de 'teki marinaya borcu olduğu iddia edildi.

D-Marin'e geçtiğimiz yıldan kalma yaklaşık 50 bin TL'lik borcu olduğu konuşulan ünlü sanatçının, buraya teknesiyle girişi ise yasaklandı.

Bu arada Mustafa Sandal'la ilgili yayılan "Uçan kuşa borcu var" dedikoduları ise son dönemde iyice alevlendi.

KENDİSİNE DAHA YENİ 1.7 MİLYON TL'LİK ARABA ALDI

2015 yılında eski eşi Emina'nın beğendiği yata 5 milyon dolara sahip olan ve geçtiğimiz sene bu motor yatı satıp kendisine yelkenli alan Mustafa Sandal, iddialara göre kaptanının maaşını da uzun süre ödemedi.

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