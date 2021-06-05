Mustafa Sandal'a Göcek yasağı! Artık oraya giremeyecek

KENDİSİNE DAHA YENİ 1.7 MİLYON TL'LİK ARABA ALDI

2015 yılında eski eşi Emina'nın beğendiği yata 5 milyon dolara sahip olan ve geçtiğimiz sene bu motor yatı satıp kendisine yelkenli alan Mustafa Sandal, iddialara göre kaptanının maaşını da uzun süre ödemedi.