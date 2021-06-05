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Serenay Sarıkaya dünyaya açıldı! Bir ilke imza attı

, dünyaca ünlü markasının ’deki ilk ve tek marka elçisi oldu. Güzel oyuncu, Bvlgari için verdiği pozlarda markanın 'Serpenti' koleksiyonuna ait 330 bin euro'luk kolye ile 45 bin euro'luk yüzük taktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Serenay Sarıkaya dünyaya açıldı! Bir ilke imza attı

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sessiz sedasız 'dünya markası' oldu.

29 yaşındaki güzel oyuncu, lüks mücevher markası Bvlgari ile çok özel bir iş birliği yaptı. Efsane marka, önceki gün Serenay Sarıkaya'nın, Bvlgari'nin 'deki ilk elçisi olduğunu duyurdu.

Güzel oyuncu, bir yıl boyunca markayla devam edecek iş birliğinin ilk adımı olarak 'ya gitti. 'da dünyanın dört bir yanından gelen seçkin davetlilerle bir araya gelen Serenay Sarıkaya, bundan sonra artık sık sık yurt dışında olacak...

STARLARIN İZİNDEN

Bvglari, aralarında 'in de olduğu dünyaca ünlü yıldız ve modellerle iş birliği yaparak dillere destan mücevherlerini tanıtıyor.

4 MİLYONLUK SERENAY

Güzel oyuncu, için verdiği seksi pozlarda markanın 'Serpenti' koleksiyonuna ait 330 bin euro'luk kolye ile 45 bin euro'luk yüzük taktı. Takıların toplam değeri yaklaşık 4 milyon TL.

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