Serenay Sarıkaya dünyaya açıldı! Bir ilke imza attı
Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü Bvlgari markasının Türkiye’deki ilk ve tek marka elçisi oldu. Güzel oyuncu, Bvlgari için verdiği pozlarda markanın 'Serpenti' koleksiyonuna ait 330 bin euro'luk kolye ile 45 bin euro'luk yüzük taktı.
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sessiz sedasız 'dünya markası' oldu.
STARLARIN İZİNDEN
Bvglari, aralarında Bella Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü yıldız ve modellerle iş birliği yaparak dillere destan mücevherlerini tanıtıyor.
4 MİLYONLUK SERENAY
Güzel oyuncu, Bvlgari için verdiği seksi pozlarda markanın 'Serpenti' koleksiyonuna ait 330 bin euro'luk kolye ile 45 bin euro'luk yüzük taktı. Takıların toplam değeri yaklaşık 4 milyon TL.
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