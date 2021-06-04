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Anadolu ezgileri sahipsiz kaldı! Türkiye'nin müzik hafızası Hasan Saltık'a veda

'nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan, 'in sahibi ve kurucusu , 'nın ilçesinde kalp krizi geçirdi. Saltık  kaldırıldığı hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Saltık, 'da yapılacak törenin ardında toprağa verilecek.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Anadolu ezgileri sahipsiz kaldı! Türkiye'nin müzik hafızası Hasan Saltık'a veda

Ünlü müzik yapımcısı hayatını kaybetti. 'nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan, yapımcı Hasan Saltık 'nın ilçesinde kalp krizi geçirdi. 57 yaşındaki Saltık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Klasik türk müziği ile , ve halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964'de 'de dünyaya geldi.

Saltık, Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bıraktı.

1992'de 'i kuran Hasan Saltık, binden fazla albümün yapımcısıydı. 2004'te Time Dergisi'nin 'Avrupa'nın Kahramanları' listesine giren Saltık'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Usta isim Hasan Saltık'ın vefat haberini alan siyasiler, sanatçı dostları, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Hasan Saltık İstanbul'da yapılacak törenin ardında toprağa verilecek.

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