Anadolu ezgileri sahipsiz kaldı! Türkiye'nin müzik hafızası Hasan Saltık'a veda
Türkiye'nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan, Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu Hasan Saltık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçirdi. Saltık kaldırıldığı hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Saltık, İstanbul'da yapılacak törenin ardında toprağa verilecek.
Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti. Türkiye'nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan, yapımcı Hasan Saltık Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçirdi. 57 yaşındaki Saltık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bıraktı.
1992'de Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, binden fazla albümün yapımcısıydı. 2004'te Time Dergisi'nin 'Avrupa'nın Kahramanları' listesine giren Saltık'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Usta isim Hasan Saltık'ın vefat haberini alan siyasiler, sanatçı dostları, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.
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