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Jet kazasıyla sarsılmıştı! Murat Gezer dünyaevine giriyor

ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran’ın nişanlısı , bu akşam ile evleniyor. Günaydın köşe yazarı , bugünkü yazısında feci jet kazasında hayatın kaybeden ’ın nişanlısı Murat Gezer ve Nazlı Çarmıklı’yı kaleme aldı. İşte o yazı...

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Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Jet kazasıyla sarsılmıştı! Murat Gezer dünyaevine giriyor

Flört etmeye başladıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz ile , bugün vuslata eriyor.

Nisan başında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan aşıkların düğünüyle ilgili detayları da benden öğrenin. Gezer ile Çarmıklı, prensip olarak 4 Haziran'ı belirlemişti ama 1 Haziran'daki yeni normalleşme kararlarını bekledikleri için kesinleşmemişti.

Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler. Aşıklar bu akşam, Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin 'ndeki yalısının bahçesinde kıyılacak nikahla bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' diyecek.

60 KİŞİ ŞAHİTLİK EDECEK

Yeni genelgeyle, düğünlerde 100 davetliye kadar izin verilse de, Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, bu mutlu günlerine şahitlik etmeleri için 60 kişi davet etti. Çok sade bir düğün organize eden çiftin nikahında yiyecek-içecek ikramı olmayacak.

Sade törenin ardından, yakın arkadaşları ile çok minik bir düğün partisi yapacaklar. Pandemiden dolayı bir balayı programı da yapmayan çift, önümüzdeki günlerde 'a tatile gidecek. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çifte ben de ömür boyu mutluluk diliyorum.

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