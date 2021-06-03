Serenay Sarıkaya o davayı kazandı! Ünlü sunucu tazminat ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin yayınlandığını belirtilerek, "Haberin ardından programın sunucusu ve moderatörü Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır." denilmişti.