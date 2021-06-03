Serenay Sarıkaya o davayı kazandı! Ünlü sunucu tazminat ödeyecek
Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner’in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya’nın evli bir futbol kulübü başkanından evli olduğunu iddia eden Ergüner, davayı kaybetti. Davayı kısmen kabul eden Ergüner’in tazminat ödemesine karar verildi.
Sunucu Pınar Ergüner'in, televizyon programında sarf ettiği sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner'in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.
Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin yayınlandığını belirtilerek, "Haberin ardından programın sunucusu ve moderatörü Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır." denilmişti.
ASILSIZ HABER
Programda Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapıldığı kaydedilen dilekçede, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" ifadelerine yer verilerek genç oyuncu adına 50 bin liralık tazminat talebinde bulunulmuştu.
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