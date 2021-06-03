Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü: Erkek müvekkillerine aşık olup...

'MUTLU KADIN DÜŞMANI'

İşte eski mankenin Yıldırım için 'şeytanın avukatı' iması yaptığı o açıklamalar: "Maalesef bu mesleği en kirli icra edenlerden. Zamanında Kurtlar Vadisi'ndeki Elif'in kendinden ilham alındığını düşünerek hayatının tek kariyer başarısı olarak bunu anlatan birisi. Davalı tarafın kadını ile arkadaş olup sonra erkek tarafına usulsüzce geçiş yapıp bu mesleği ayaklar altına alarak aslen baroda bile tutulması bu mesleğe hakaret bir avukat. Genel olarak tüm erkek müvekkillerine aşık olup kadınlara düşman olan bir avukat. Çocuklu, evli ve mutlu her kadına husumet güden birisi bu. Mafyanın ülkemizde kol gezdiği dönemde popüler olup şimdilerde sadece bu popüler kültüre yenik düşenlerin avukatı. Ayşe'nin babası ile aramızda sağlıklı bir ilişki inşa etmemize izin vermeyen, bu nedenle mahkeme salonlarında hep bize yenilen bir avukat kendisi."