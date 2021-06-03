Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü: Erkek müvekkillerine aşık olup...
Efe Önbilgin derken şimdi de Selin Ciğerci'nin avukatlığını yapan Şeyda Yıldırım için çarpıcı açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, 'Tüm erkek müvekkillerine aşık olup kadınlara düşman olan bir avukat' dedi.
Sivri dili yüzünden mahkeme koridorlarından ayrılamayan Deniz Akkaya'nın hedefindeki son isim eskiden kendisinin de avukatlığını yapan Şeyda Yıldırım'dı… Kendi tarafından ayrılıp eski sevgilisi Efe Önbilgin'in safına geçen Yıldırım'la arası açılan Akkaya, ünlü avukatın diğer düşmanı Selin Ciğerci'yi de savunmasıyla küplere bindi. Ciğerci'yle davası yüzünden zorlama hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Deniz Akkaya, avukat Şeyda Yıldırım'ı sosyal medyada isim vermeden topa tuttu.
'MUTLU KADIN DÜŞMANI'
İşte eski mankenin Yıldırım için 'şeytanın avukatı' iması yaptığı o açıklamalar: "Maalesef bu mesleği en kirli icra edenlerden. Zamanında Kurtlar Vadisi'ndeki Elif'in kendinden ilham alındığını düşünerek hayatının tek kariyer başarısı olarak bunu anlatan birisi. Davalı tarafın kadını ile arkadaş olup sonra erkek tarafına usulsüzce geçiş yapıp bu mesleği ayaklar altına alarak aslen baroda bile tutulması bu mesleğe hakaret bir avukat. Genel olarak tüm erkek müvekkillerine aşık olup kadınlara düşman olan bir avukat. Çocuklu, evli ve mutlu her kadına husumet güden birisi bu. Mafyanın ülkemizde kol gezdiği dönemde popüler olup şimdilerde sadece bu popüler kültüre yenik düşenlerin avukatı. Ayşe'nin babası ile aramızda sağlıklı bir ilişki inşa etmemize izin vermeyen, bu nedenle mahkeme salonlarında hep bize yenilen bir avukat kendisi."
İŞTE ÇILDIRTAN HAPİS KARAR!
Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsini isteyince eski manken açtı ağzını yumdu gözünü.
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