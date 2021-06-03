İşte Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz’in kızı ve eşi... | Son paylaşımı büyük beğeni aldı | SON DAKİKA MAGAZİN HABERLERİ
Adını Ezel dizindeki Ömer karakteri ile duyuran İsmail Filiz’in son paylaşımı sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Filiz, "Senden daha güzel bir doğum günü hediyesi olabilir mi? Allah evlatlarımızı bize bağışlasın... Maşallah diyelim lütfen" mesajını paylaştı. İşte İsmail Filiz’in Instagram hebasından aile fotoğrafı paylaşımı...
Yetenekli ouncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisi atv'de reyting rekorlarını alt üst etmişti.
Türk televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında ilk sıralarda yerleşen Ezel, yıllar sonra adından yine söz ettirmeyi başardı.
Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adını hafızlara kazıyan İsmail Filiz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in aile fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
"MAŞALLAH DİYELİM..."
Filiz, Instagram hesabından "Senden daha güzel bir doğum günü hediyesi olabilir mi? Allah evlatlarımızı bize bağışlasın... Maşallah diyelim lütfen" mesajını paylaştı.
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