İşte Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz’in kızı ve eşi... | Son paylaşımı büyük beğeni aldı | SON DAKİKA MAGAZİN HABERLERİ

Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in aile fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

"MAŞALLAH DİYELİM..."

Filiz, Instagram hesabından "Senden daha güzel bir doğum günü hediyesi olabilir mi? Allah evlatlarımızı bize bağışlasın... Maşallah diyelim lütfen" mesajını paylaştı.



