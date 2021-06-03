Sorumsuzca kutlama yaptılar! Ünlüler doğum günü partisi pahalıya patladı
Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan gibi ünlülerin de bulunduğu 15 kişilik ekip, önceki akşam Yeniköy'de doğum günü kutlaması yaptı. Kademeli normalleşmeye göre, 21.00'de kapanması gereken mekanda saat sınırını aşan ünlülerin her birine 3 bin 150 TL ceza kesildi.
İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan ve Youtuber Enes Batur'un da aralarında olduğu kalabalık bir ekip, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda bir arkadaşlarının yaş günü yemeğindeydi.
Şarkılar söyleyip eğlenen ekip, mekanların 21.00'de kapatılması kuralını hiçe saydı.
Gece ilerleyen saatlerde mekana polis ekipleri gitti ve içerideki yaklaşık 15 kişilik ekibe 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.
Gazetecilere yakalanmamak için mekanı arka kapıdan terk etmek istese de başarılı olamayan Derici, "Sıkıntı yok cezamız ne ise öderiz" dedi.
Derici, çıkışta kendisini soru yağmuruna tutan gazetecilere "Saat aşımı oldu tamam; cezamız ne ise ödeyeceğiz bitti gitti" dedi.
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