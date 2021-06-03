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Sorumsuzca kutlama yaptılar! Ünlüler doğum günü partisi pahalıya patladı

Aralarında , , gibi ünlülerin de bulunduğu 15 kişilik ekip, önceki akşam 'de doğum günü kutlaması yaptı. Kademeli normalleşmeye göre, 21.00'de kapanması gereken mekanda saat sınırını aşan ünlülerin her birine 3 bin 150 TL ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Sorumsuzca kutlama yaptılar! Ünlüler doğum günü partisi pahalıya patladı

İrem Derici, , , ve Youtuber 'un da aralarında olduğu kalabalık bir ekip, önceki akşam 'de bir mekanda bir arkadaşlarının yaş günü yemeğindeydi.

Şarkılar söyleyip eğlenen ekip, mekanların 21.00'de kapatılması kuralını hiçe saydı.

Gece ilerleyen saatlerde mekana polis ekipleri gitti ve içerideki yaklaşık 15 kişilik ekibe 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.

Gazetecilere yakalanmamak için mekanı arka kapıdan terk etmek istese de başarılı olamayan Derici, "Sıkıntı yok cezamız ne ise öderiz" dedi.

Derici, çıkışta kendisini soru yağmuruna tutan gazetecilere "Saat aşımı oldu tamam; cezamız ne ise ödeyeceğiz bitti gitti" dedi.

Mekandan çıkıp hızla aracına binen Derya Uluğ, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.

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