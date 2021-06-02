Sosyetede tabak kırma modası! Fiyatı 12 TL'ye çıktı

Geçtiğimiz sene tanesi 8 TL'ye kırılan ve en az 30 adet tabak kırmanın zorunluğu tutulduğu mekanda bu yıl zamma gidildi. Kırılacak tabakların tanesi 8 TL'den 12 TL'ye çıktı. Yani bu sene tabak kırıp eğlenmek isteyenler geçen sene olduğu gibi en az 240 TL değil 360 TL ödeyecek.