Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setine saldırıda flaş gelişme

Maltepe'de bulunan MaCity isimli otelde 29 Kasım 2020 tarihinde iddiaya göre otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümleri değiştirmek için otel odalarına çıktıkları sırada, yan odalarındaki alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) tarafından önce sözlü hakarete uğradı. Set çalışanlarının kendilerine aldırış etmemelerine sinirlenen Yıldırım ve Altosun, oda kapısını tekmelemeye başladı. Sesler üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının olay yerine gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra lobiye inen tarafların kavgasına, otele gelen gece bekçileri müdahale etti.