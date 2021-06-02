Eski aşk Hazal Filiz Küçükköse'yi üzdü: Gücümün farkına vardım
Bir dargın bir barışık ilişkisini 2 yıldır sürdüren Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler, mart ayında ilişkilerine son noktayı koymuştu. Aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Küçükköse, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak." dedi.
Hazal Filiz Küçükköse, Alp Güler ile bir dargın bir barışık ilişkisini iki yıldır sürdürüyordu.
Geçtiğimiz Eylül'de ayrılan çift, bir ay sonra yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu birleşme de kısa sürdü ve aşk, martta sona erdi.
Önceki gün aşk hayatıyla ilgili konuşan 33 yaşındaki oyuncu, şu sözleriyle işletmeci aşkı tarafından kalbinin kırıldığını ima etti: "Uzun süredir hayatımda kimse yok.
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