02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Eski aşk Hazal Filiz Küçükköse'yi üzdü: Gücümün farkına vardım

Eski aşk Hazal Filiz Küçükköse'yi üzdü: Gücümün farkına vardım

Bir dargın bir barışık ilişkisini 2 yıldır sürdüren ile , mart ayında ilişkilerine son noktayı koymuştu. Aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Küçükköse, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.06.2021
ABONE OL
Eski aşk Hazal Filiz Küçükköse'yi üzdü: Gücümün farkına vardım

, ile bir dargın bir barışık ilişkisini iki yıldır sürdürüyordu.

Geçtiğimiz Eylül'de ayrılan çift, bir ay sonra yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu birleşme de kısa sürdü ve aşk, martta sona erdi.

Önceki gün aşk hayatıyla ilgili konuşan 33 yaşındaki oyuncu, şu sözleriyle işletmeci aşkı tarafından kalbinin kırıldığını ima etti: "Uzun süredir hayatımda kimse yok.

Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım. Sakinleştim."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA