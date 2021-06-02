02 Haziran 2021, Çarşamba
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Sinan Akçıl rakiplerine meydan okudu: Rekor kıracağım

ile oyuncu eşi , önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Araçlarını vale noktasına teslim eden çift, el ele görüntülendi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Sinan Akçıl rakiplerine meydan okudu: Rekor kıracağım

Kendilerini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden - çifti, tatillerinin çok güzel geçtiğini, biraz çalışıp tekrar tatile çıkacaklarını söyledi.

Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "En kısa sürede fazlalıklardan kurtulup fit bir vücutla denize gireceğim" dedi.

Bu dönemde sahneye çıkamadıkları için üzgün olduklarını ve konserleri çok özlediğini dile getiren Akçıl, "Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kırmak istiyorum" diyerek, rakiplerine meydan okudu.

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