Sinan Akçıl rakiplerine meydan okudu: Rekor kıracağım

Bu dönemde sahneye çıkamadıkları için üzgün olduklarını ve konserleri çok özlediğini dile getiren Akçıl, "Pandemi kısıtlamaları kalktığı gibi konserlerime başlayacağım ve bu sezonun konser rekorunu kırmak istiyorum" diyerek, rakiplerine meydan okudu.

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