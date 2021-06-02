Sinan Akçıl rakiplerine meydan okudu: Rekor kıracağım
Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Araçlarını vale noktasına teslim eden çift, el ele görüntülendi.
Kendilerini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, tatillerinin çok güzel geçtiğini, biraz çalışıp tekrar tatile çıkacaklarını söyledi.
Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "En kısa sürede fazlalıklardan kurtulup fit bir vücutla denize gireceğim" dedi.
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