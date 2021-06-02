02 Haziran 2021, Çarşamba
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Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

2018 yılında iş insanı ile dünyaevine girip 'ye yerleşen ve geçen kasım ayında kızı Talia'yı kucağına alan , aile yaşantısından fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Anne kızın hayvanat bahçesindeki pozlarına Buğra Toplusoy da kayıtsız kalamadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan Ceyda Ateş, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman kızının fotoğraflarını da yayınlayan güzel oyuncu, Talia ile yeni bir paylaşım yaptı.

Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

Kızını hayvanat bahçesine götüren oyuncu, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı, "Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz, büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar" notuyla paylaştı.

Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

Eşinin bu karelerine kayıtsız kalmayan Buğra Toplusoy da Ateş'in gönderisine; "Çocuğu da kendine benzettin, hayvanat bahçesi açmak için bir bu sürüngenimiz eksikti" yorumunu yaptı.

Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

Öte yandan geçtiğimiz ay kızı Talia'nın kocaman güldüğü fotoğrafını yayınlayan Ceyda Ateş'in paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

Ateş daha önce de kızının eşine benzetilmesi ile ilgili bir paylaşım yapmış ve "Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter" notunu düşmüştü.

Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti.

Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum

'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

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