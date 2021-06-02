Ceyda Ateş paylaştı! Eşinden dikkat çeken yorum
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girip Miami'ye yerleşen ve geçen kasım ayında kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, aile yaşantısından fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Anne kızın hayvanat bahçesindeki pozlarına Buğra Toplusoy da kayıtsız kalamadı.
Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan Ceyda Ateş, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman kızının fotoğraflarını da yayınlayan güzel oyuncu, Talia ile yeni bir paylaşım yaptı.
Kızını hayvanat bahçesine götüren oyuncu, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı, "Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz, büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar" notuyla paylaştı.
Eşinin bu karelerine kayıtsız kalmayan Buğra Toplusoy da Ateş'in gönderisine; "Çocuğu da kendine benzettin, hayvanat bahçesi açmak için bir bu sürüngenimiz eksikti" yorumunu yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz ay kızı Talia'nın kocaman güldüğü fotoğrafını yayınlayan Ceyda Ateş'in paylaşımı büyük ilgi görmüştü.
Ateş daha önce de kızının eşine benzetilmesi ile ilgili bir paylaşım yapmış ve "Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter" notunu düşmüştü.
Ceyda Ateş, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti.
'Gurbet Kadını', 'Aşk Oyunu' ve 'Cennet Mahallesi' gibi dizilerde rol alan oyuncu, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı! Türkiye Moldova maçı ne zaman? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?
- Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama!
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 brüt net asgari ücret ne kadar, kaç lira? AGİ miktarı...
- Detaylar açıklandı! Telafi eğitim nasıl olacak? MEB 2021 telafi eğitimi ne zaman başlayacak, bitecek?
- Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?
- Emekliye büyük müjde! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük, en yüksek...
- Kritik hafta! TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir?
- Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
- 6 Haziran LGS iptal mi, ertelendi mi? 2021 LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Lise sınavı ne zaman?
- Merkez Bankası ne zaman toplanacak? PPK toplantısı ayın kaçında olacak? Dolar, euro, altın...
- Beklenen ipucu çıkageldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...