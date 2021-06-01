Bodrum'daki arazi fiyatları Ajda Pekkan'ı da vurdu! Rotasını Kaz Dağları'na çevirdi
Artan emlak fiyatları Ajda Pekkan'ı da vurdu. Bodrum'da çiftllik evi için baktığı arazilerin en az 10 milyon TL olduğunu gören, Süperstar, arayışlarını Kaz Dağları'na çevirdi.
Pandemi başından beri Bodrum'daki villasında kalan Ajda Pekkan, burada arazi arayışına girmişti.
Mazı ve Yalıçiftlik gibi bölgelerden büyük arazi bakan Süperstar'ın arzusu, burada çiftlik hayatı yaşamaktı.
Yardımcıları aracılığıyla arazi fiyatlarını öğrenen ünlü sanatçı, duyduğu 10 ile 15 milyon TL'lik fiyatlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Özellikle pandemiyle birlikte artan fiyatların değerinden çok daha fazla olduğunu düşünen Ajda Pekkan, bu nedenle Bodrum'da geniş arazi almaktan vazgeçti.
3'TE BİRİ FİYATINA…
Rotasını Kaz Dağları bölgesine çeviren Süperstar, geçtiğimiz günlerde bu bölgeye giderek satılık arazileri dolaştı.
Ajda Pekkan, Bodrum'da değeri 10 milyon TL olan arazilerle aynı ölçüdeki yerlerin burada 3 milyon TL olduğunu görünce çiftliğini Kaz Dağları bölgesinde yapmaya karar verdi.
HEM TİCARET HEM ZİYARET
Arazi bakmak için geçtiğimiz günlerde Kaz Dağları'na giden Ajda Pekkan, burada evi olan yakın dostu müzisyen Mehmet Yüzüak'ı da ziyaret etti. Süperstar, bölgenin temiz havasına hayran kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?
- Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...
- Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?
- Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
- Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...
- 977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...
- Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
- 1 Haziran'da nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?
- Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika
- Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?