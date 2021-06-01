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Bodrum'daki arazi fiyatları Ajda Pekkan'ı da vurdu! Rotasını Kaz Dağları'na çevirdi

Artan emlak fiyatları 'ı da vurdu. 'da çiftllik evi için baktığı arazilerin en az 10 milyon TL olduğunu gören, Süperstar, arayışlarını 'na çevirdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Bodrum'daki arazi fiyatları Ajda Pekkan'ı da vurdu! Rotasını Kaz Dağları'na çevirdi

Pandemi başından beri 'daki villasında kalan , burada arazi arayışına girmişti.

ve gibi bölgelerden büyük arazi bakan Süperstar'ın arzusu, burada çiftlik hayatı yaşamaktı.

Yardımcıları aracılığıyla arazi fiyatlarını öğrenen ünlü sanatçı, duyduğu 10 ile 15 milyon TL'lik fiyatlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Özellikle pandemiyle birlikte artan fiyatların değerinden çok daha fazla olduğunu düşünen Ajda Pekkan, bu nedenle Bodrum'da geniş arazi almaktan vazgeçti.

3'TE BİRİ FİYATINA…
Rotasını bölgesine çeviren Süperstar, geçtiğimiz günlerde bu bölgeye giderek satılık arazileri dolaştı.

Ajda Pekkan, Bodrum'da değeri 10 milyon TL olan arazilerle aynı ölçüdeki yerlerin burada 3 milyon TL olduğunu görünce çiftliğini Kaz Dağları bölgesinde yapmaya karar verdi.

HEM TİCARET HEM ZİYARET


Arazi bakmak için geçtiğimiz günlerde Kaz Dağları'na giden Ajda Pekkan, burada evi olan yakın dostu müzisyen 'ı da ziyaret etti. Süperstar, bölgenin temiz havasına hayran kaldı.

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