01 Haziran 2021, Salı
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Acun Ilıcalı ve Hadise hakkında şaşırtan iddia

Uzun yıllardır programında jüri üyeliği yapan ’nin yarışmadan ayrılmasının ardından şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Yakın arkadaş olan ile Hadise'nin arasının açık olduğu iddia edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Acun Ilıcalı ve Hadise hakkında şaşırtan iddia

programında uzun süredir jüri koltuğunda oturan ile programın yayınladığı kanal olan TV 8'in sahibi ünlü yapımcı 'nın arasının bozuk olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

HADİSE'NİN O SES'TEN AYRILDI

Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeleri ile Hadise arasında yaşanan olaylarda Ilıcalı'nın yeni sezonda Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri çıkmıştı. Hadise, her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ilıcalı'yla karesini sosyal medya hesaplarından yayınlamış, "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" diye yazmıştı.

Hadise'nin bu sene Ilıcalı için kutlama mesajı yayınlamaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Yarışmanın diğer jüri üyesi Murat Boz'un Ilıcalı'nın doğum gününü kutladığı görüldü.

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