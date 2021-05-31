Acun Ilıcalı ve Hadise hakkında şaşırtan iddia

HADİSE'NİN O SES'TEN AYRILDI

Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeleri Ebru Gündeş ile Hadise arasında yaşanan olaylarda Ilıcalı'nın yeni sezonda Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri çıkmıştı. Hadise, her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekti.