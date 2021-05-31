Acun Ilıcalı ve Hadise hakkında şaşırtan iddia
Uzun yıllardır O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapan Hadise’nin yarışmadan ayrılmasının ardından şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı ile Hadise'nin arasının açık olduğu iddia edildi.
O Ses Türkiye programında uzun süredir jüri koltuğunda oturan Hadise ile programın yayınladığı kanal olan TV 8'in sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın arasının bozuk olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.
HADİSE'NİN O SES'TEN AYRILDI
Son dönemde 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeleri Ebru Gündeş ile Hadise arasında yaşanan olaylarda Ilıcalı'nın yeni sezonda Hadise'nin yerine Gülşen'le anlaşacağı haberleri çıkmıştı. Hadise, her sene sosyal medyada Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamasına rağmen, bu yıl es geçmesi dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ilıcalı'yla karesini sosyal medya hesaplarından yayınlamış, "Uzun yıllardır seninle aynı proje içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Sen dostum diyebildiğim nadir insanlardansın, İyi ki doğdun Acun!" diye yazmıştı.
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