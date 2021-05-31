Zeynep Bastık'ın mutluluk gözyaşları! Tolga Akış'tan yeniden evlilik teklifi aldı





Mutluluk gözyaşları döken Bastık ve Akış'ın ne zaman evleneceği ise merak konusu oldu. Şarkıcının takipçileri, "Artık yuvanızı kurun 7 kere evlilik teklifi bekleme" diyerek Zeynep Bastık'a evlen baskısı yaptı.

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