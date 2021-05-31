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Kendisini 'dünya starı' ilan etti! Aleyna Tilki: Beni taklit etmeye başladılar!

Bir süredir 'da yaşayan Tilki, 'ye dönmesiyle bomba açıklamalarda bulundu. Kendisini dünya starı ilan eden genç popçu, “Hedefim taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Kendisini 'dünya starı' ilan etti! Aleyna Tilki: Beni taklit etmeye başladılar!

Bir süredir Londra'da yeni şarkısının hazırlığını yapan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir ödül töreni çekimlerine katılan Tilki, soruları yanıtladı.

Son şarkısı Retrograde'den bahseden Tilki, "Sektörel bir geri dönüş bekliyordum. Amacım dünya sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı. Bunu da yaptım" dedi.



Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladığını söyleyen , sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmak ve stilimi göstermekti. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı. Sektöre girdiğimi buradan anlayabiliriz."



OYUNCULUK AĞIR GELDI
Oyunculuk deneyimi yaşayan , "Yönetmenin beni yönettiği, sürekli istenileni yapmak bana göre bir şey değil" diyerek oyunculuğa soğuk baktı.

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