Kendisini 'dünya starı' ilan etti! Aleyna Tilki: Beni taklit etmeye başladılar!





Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladığını söyleyen Aleyna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmak ve stilimi göstermekti. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı. Sektöre girdiğimi buradan anlayabiliriz."