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Serenay Sarıkaya'nın yeni tutkusu! Tekne almak için kolları sıvadı

Güzel oyuncu , kendisini pahalı bir hediyeyle şımartmaya hazırlanıyor. Deniz ve doğa tutkusuyla bilinen Sarıkaya, tekne almak için kolları sıvadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Serenay Sarıkaya'nın yeni tutkusu! Tekne almak için kolları sıvadı
Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde 'te sevgilisinin çiftliğinde tatiline devam ediyor.



2 sene hazırlık yaptığı "Bergen" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncunun, doğa ve deniz sevgisini bilmeyen yoktur. , duyduğuma göre geçtiğimiz gün Fethiye'de tekne bakmış. Azimut marka tekneleri inceleyen Serenay Sarıkaya'ya, annesi da eşlik etmiş.




Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyormuş. Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle sahillerinde boy gösterecek. Bu arada oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un da teknesi bulunuyor.




Her sene tekne tatili yapan , bu kez lüks tutkusu için yatırım yapacak.

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