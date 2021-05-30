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Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? Kim Milyoner sorusu...

Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? Kim Milyoner sorusu...

Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

A:Şempanze

B:Fil

C:Yunus

D:Kirpi

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