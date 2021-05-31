Çakma Bergüzar başını derde soktu! İfade verdi

'SADECE İNSTAGRAM KULLANIYORUM'

Ankara polisi yaptığı incelemede hesabın ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e ait olabileceğini düşünerek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncunun ifadesine başvuruldu. Korel tarafından yapılan yazılı savunmada, suç tarihi itibariyle Bergüzar Gökçe Ergenç'in tanıdıkları vasıtasıyla veya şahsen kullandığı bir Twitter hesabının olmadığını, kullandığı tek sosyal medya hesabının instagramda bulunduğunu diğer hesapları üçüncü şahısların açtığını ifade etti.