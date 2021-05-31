31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Çakma Bergüzar başını derde soktu! İfade verdi

Çakma Bergüzar başını derde soktu! İfade verdi

'da adına açılan bir hesaptan yapılan gönderiler ünlü oyuncunun başına dert oldu. Yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren ünlü oyuncu tek sosyal medya hesabının İnstagram olduğunu, diğer platformlarda yer almadığını ispatlayınca, savcılık dosyaya takipsizlik vererek kapattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Çakma Bergüzar başını derde soktu! İfade verdi

Sosyal medya platformu 'da adına açılan bir hesaptan yapılan gönderiler ünlü oyuncunun başına dert oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında Twitter'da 'BerguzarOficial' kullanıcı adı bulunan bir hesaptan devlet aleyhinde ifadeler paylaşıldı. Paylaşımların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne ihbar yapıldı.

'SADECE İNSTAGRAM KULLANIYORUM'

Ankara polisi yaptığı incelemede hesabın ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e ait olabileceğini düşünerek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncunun ifadesine başvuruldu. Korel tarafından yapılan yazılı savunmada, suç tarihi itibariyle Bergüzar Gökçe Ergenç'in tanıdıkları vasıtasıyla veya şahsen kullandığı bir Twitter hesabının olmadığını, kullandığı tek sosyal medya hesabının instagramda bulunduğunu diğer hesapları üçüncü şahısların açtığını ifade etti.

HESAP SAHTE ÇIKTI DOSYA KAPANDI

Ünlü oyuncu ifadesinin devamında farklı kişiler tarafından hakkında açılan sosyal medya hesapları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bu konuda tahkikatın devam ettiğini belirtti. Savcılık Bergüzar Gökçe Ergenç hakkında yürütülen soruşturma sonunda, oyuncu adına yapılan paylaşımların yapıldığı twitter hesabının farklı kişiler tarafından yapıldığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA