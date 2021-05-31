31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Sanatçı Ayşe Mine hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Türk sanat müziği sanatçısı , uzun süredir yaşadığı ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Biyopsi yapılan Mine, hastane odasında yer alan karesini sosyal medyadan yayınladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Sanatçı Ayşe Mine hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

, sevenlerini korkuttu. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Mine, gönderisine; "Bu da geçer" notunu yazdı. Ayşe Mine, "Uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurdum. Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart" ifadelerini kullandı.

Ayşe Mine geçtiğimiz şubat ayında İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği 'İbo Show'a katılmış ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmıştı.

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