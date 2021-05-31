Sanatçı Ayşe Mine hastaneye kaldırıldı! Son durumu…

Mine, gönderisine; "Bu da geçer" notunu yazdı. Ayşe Mine, "Uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurdum. Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart" ifadelerini kullandı.