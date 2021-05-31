Meryem Uzerli Instagram'dan servet kazandı! Tek paylaşımda…

PAYLAŞIM BAŞINA SERVET ALIYOR

Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.