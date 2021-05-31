Meryem Uzerli Instagram'dan servet kazandı! Tek paylaşımda…
Pandemi döneminde Almanya’da yaşayan ve oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, açtığı kafede de istediği gibi iş yapamayınca para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Uzerli, Instagram hesabından yaptığı reklam başına servet kazandı.
Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, bir süre önce oyunculuğa ara vermişti.
Pandemi nedeniyle Almanya'da işlettiği kafede de istediği gibi iş yapamayan Uzerli, sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı.
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