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Meryem Uzerli Instagram'dan servet kazandı! Tek paylaşımda…

Pandemi döneminde ’da yaşayan ve oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, açtığı kafede de istediği gibi iş yapamayınca para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Uzerli, Instagram hesabından yaptığı reklam başına servet kazandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Meryem Uzerli Instagram'dan servet kazandı! Tek paylaşımda…

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, bir süre önce oyunculuğa ara vermişti.

Pandemi nedeniyle 'da işlettiği kafede de istediği gibi iş yapamayan Uzerli, sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı.

PAYLAŞIM BAŞINA SERVET ALIYOR

Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.

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