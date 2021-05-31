Güldür Güldür Show'un yıldızı Meltem Yılmazkaya’dan acı haber! Sosyal medyadan duyurdu
Güldür Güldür Show'un yıldızı Meltem Yılmazkaya’nın babası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu, “Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın.” Dedi.
Güldür Güldür Show'un yıldızı ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun babası hayatını kaybetti.
Yılmazkaya ınstagram hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun"