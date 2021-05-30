30 Mayıs 2021, Pazar
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Ünlüleri üzen haber! Beraat kararı verildi!

, yüksek kar vereceğini vadettiği adlı sistem ile ünlülerden yüklü miktarda para almıştı. Mumcu hakkında, dolandırıcılık davası açıldı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Ünlüleri üzen haber! Beraat kararı verildi!

, geçen yıl kısa sürede yüksek kar vereceğini vaadeden adlı sistem ile ünlülerden yüklü miktarda para almıştı. Yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirten , ve gibi isimler şikayetçi oldu.

Mumcu hakkında, dolandırıcılık davası açıldı. Savcılık, söz konusu işte zarar ihtimalinin de bulunduğunu ve dolandırıcılık kastının olmadığını belirterek beraat kararı verilmesini talep etti.

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