Ünlüleri üzen haber! Beraat kararı verildi!

Mine Mumcu, geçen yıl kısa sürede yüksek kar vereceğini vaadeden Ponzi Piramit adlı sistem ile ünlülerden yüklü miktarda para almıştı. Yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirten Semih Erden, Burcu Kıratlı ve Yeliz Yasa gibi isimler şikayetçi oldu.